“El aguacate de Guatemala es de buena calidad”

BID aprueba préstamo por US $400 millones para Guatemala

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo a Guatemala, por US $400 millones, que será destinado a programas para aminorar el impacto de los desastres naturales en el país.

El crédito tiene un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5 años y medio, y una tasa de interés basada en Libor (tasa de referencia basada en el tipo interbancario de oferta de Londres), informó el BID.

5.5 años es el período de gracia del crédito.

De los US $400 millones, US $300 millones serán para dar cobertura paramétrica a terremotos, huracanes y exceso de lluvias asociado a sistemas ciclónicos. Los otros US $100 millones serán dirigidos a programas para mitigar impactos por erupciones volcánicas, sequías y futuros brotes epidémicos y pandémicos.

De acuerdo con la entidad bancaria, la operación fue aprobada bajo la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública del BID (CCF, por sus siglas en inglés), un instrumento para promover la resiliencia financiera en la región en materia climática.

El territorio guatemalteco es altamente vulnerable a los eventos naturales, lo cual podría incrementarse en la medida en que se intensifiquen los efectos del cambio climático. De esa cuenta, los beneficiarios potenciales del crédito son la población más afectada y que recibe asistencia en las emergencias, según la entidad financiera.

Actualmente, el BID tiene en el país un portafolio de créditos por US $808.4 millones, para sectores de agua y saneamiento, ciencia y tecnología, educación, energía, reforma y modernización del Estado, entre otros. Para concretar el desembolso por US $400 millones, la operación debe ser aprobada por el Congreso de la República.