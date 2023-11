De dónde viene la imagen actual de las brujas y brujería (I)

Juan Everardo

Chuc Xum [email protected]

A finales de 1 9 9 4 , sostuve una conversación con un estudiante de antropología de una universidad de los EE. UU., que en aquellos días se encontraba realizando una investigación en San Andrés Xecul.

En esa oportunidad me enteré de que el Dr. Carmack estaba pensando organizar un congreso sobre el Pop (ol) Wuj en Guatemala; por lo que aproveché para comentarle a dicho estudiante que el Centro de Estudios Mayas Adrián Inés Chávez (Timach) con sede en Quetzaltenango, tenía entre sus prioridades la realización de un congreso sobre el Pop (ol) Wuj le proporcioné un número de teléfono y la dirección de Timach para un trabajo de coordinación, y así empezó la comunicación entre ambos, pero que a mediados del año de 1996 tuve el privilegio de conocerlo personalmente al momento en que nos visitara y que de inmediato coincidimos en varios aspectos para la realización del cónclave sobre el Pop (ol) Wuj, la que se realizaría en 1999.

El Dr. Carmack es uno de los grandes etnohistoriadores; en particular, del pueblo maya k’iche’. Su trabajo de tesis doctoral fue The Documentary Sources, of the Prehispanic Quiche Maya of Highland Guatemala (1965); fue el organizador del 1er. Congreso Internacional sobre el Popol Vuh, celebrado en Santa Cruz del Quiché en 1979, y el desde 2º. al 5o. Congreso Internacional sobre el Pop (ol) Wuj realizado, el Dr. Carmack siempre compartió con Timach la organización y la ejecución de estos eventos.

Deja un gran legado para contribuir a la descolonización de la historia nacional, en especial a los mayas contemporáneos.

Él es autor de las siguientes publicaciones: Quichean Civilization: The Etnohistoric, Ethnographic, and Archaeological Sources (1973), La formación del Reino Quiché según la arqueología y la etnología (1975); Historia Social de los Quichés (1979); Evolución del reino K’iche’ (2001); Nuevas perspectivas sobre el Popol Vuh (1983).

El Dr. Carmack recibió varios reconocimientos; asimismo, en su honor y del Dr. Mondloch, la Universidad Mesoamericana instituyó el Fondo de Becas Roberto Carmack-James Mondloch, en reconocimiento a sus aportes.

Mi amigo que en vida fuera el Dr. Carmack falleció el 20 de octubre del año en curso, pero deja un gran legado para contribuir a la descolonización de la historia nacional; en especial, a los mayas contemporáneos para sus reivindicaciones políticas, sociales y culturales, entre otras. ¡Hasta pronto, mi amigo!