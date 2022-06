Danny Ocean bailó y cantó con los guatemaltecos

El cantante y compositor venezolano Daniel Alejandro Morales Reyes, más conocido como Danny Ocean, se presentó en el país la noche del pasado sábado, en Explanada Cardales de Cayalá, donde miles de guatemaltecos corearon sus canciones. Este espectáculo es parte de su gira mundial.

Los guatemaltecos Sandungueo GT y Tohty animaron al público durante las primeras horas de la noche y antes de la salida de Ocean, la también venezolana Jessie se encargó de encender el ambiente con sus letras y movimientos sensuales.

Cuando Ocean apareció en el escenario y cantó Dembow ante la exaltación de sus fanes, las luces de los celulares encendían el lugar y los posteos no paraban en las redes sociales por la emoción de ver a uno de los artistas del momento. Incluso, muchos mencionaron la calidad de su voz, así como su equipo musical.

Sin embargo, en medio de la euforia, el intérprete resbaló cuando bajaba de un escalón cerca del público. Pero, como dicen, el show debe continuar, se levantó y siguió cantando.

Por último, el domingo publicó en su cuenta oficial: “Gracias Guatemala, me recibieron hermoso. Me regalaron el show con más asistencia que he tenido hasta ahora en mi carrera”.