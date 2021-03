Comienza la cuenta regresiva para la Bienal de Arte Paiz

En la nueva serie televisiva de Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, se introduce a un nuevo Captain America: John Walker. En el universo cinematográfico/televisivo Marvel, es la primera vez que se reemplaza a Steve Rogers pero, en los cómics, no menos de una decena de personajes ha tomado su lugar como el campeón estadounidense por excelencia. A continuación, listamos a algunos de los más notorios sustitutos en los 80 años de historia del personaje.

1. William Naslund: tras la aparente muerte de Steve Rogers y Bucky, al final de la II Guerra Mundial, el gobierno de EE. UU. se acercó a Naslund para que se convirtiera en el primer reemplazo de Cap. Llevó el escudo durante algunas misiones, antes de morir trágicamente en acción.

2. William Burnside: ansiaba tanto reemplazar a Rogers que se cambió el rostro y logró convertirse en súper soldado, con una copia de la fórmula que transformó a Rogers en Captain America. Burnside brevemente se desempeñó como el Cap de la década de 1950, pero el suero del súper soldado que usó estaba incompleto y lo volvió psicótico, convirtiéndose finalmente en el súper villano Grand Director con la ayuda del científico loco Doctor Faustus.

3. John Walker: cuando Rogers dejó de ser Capitán América, en la década de 1980, el gobierno recurrió a un héroe llamado Super-Patriot. Un exmilitar duro como las uñas, Walker se convirtió en el nuevo Capitán América, y desde entonces no ha soltado un escudo. Cuando Steve regresó al papel, Walker asumió la identidad de U.S. Agent y luchó junto a otros héroes en los Vengadores y Thunderbolts de la costa oeste.

4. James Buchanan Bucky Barnes: con Steve Rogers muerto al final del evento Civil War, su viejo compañero Bucky se convirtió en Capitán América. El cambio de imagen no fue fácil para Bucky; después de todo, había pasado más de medio siglo como el asesino de la KGB conocido como Winter Soldier. A pesar de haberlo hecho contra su voluntad, no es exactamente la historia de fondo que uno espera en un Centinela de la Libertad. Pero Bucky superó su traumático pasado, para convertirse en el Capitán América con más años de servicio después de Steve Rogers.

5. Sam Wilson: si bien el héroe también conocido como Falcon sirvió brevemente como Capitán América, en 1999, el servicio de Wilson como Cap comenzó principalmente en 2015, elevándose hacia el centro de atención como el héroe titular.

El título de Captain America realmente tiene un linaje algo complicado. Si bien Rogers siempre seguirá siendo la versión más popular del personaje, el papel del Captain America ha demostrado ser un avatar heroico que cualquier número de personajes es digno de representar.