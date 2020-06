Beyoncé y Disney anuncian el álbum “Black is King”

Beyoncé anunció la publicación de un álbum basado en The Lion King para el 31 de julio. El trabajo, que ya tiene videoclip como adelanto, será presentado por la cantante y compositora de R&B junto a Disney+.

Black is King es el nombre de este “álbum visual” de Beyoncé, que “reimagina las lecciones de The Lion King para los jóvenes reyes y reinas en busca de sus propias coronas”, según dijeron fuentes del proyecto.

“Los viajes de las familias afroamericanas a lo largo del tiempo son honrados en una historia acerca del trascendental viaje de un joven rey a través de la traición, el amor y la identidad propia. Sus antepasados le ayudan hacia su destino, y, con las enseñanzas de su padre y la guía de su amor de infancia, alcanza las virtudes necesarias para reclamar su hogar y su trono”, añadieron.

La estrella y la plataforma digital, que mostraron un pequeño clip como adelanto, explicaron en un comunicado que Black is King está inspirado en la película The Lion King (2019) y tendrá 31 de julio como fecha de lanzamiento.

Beyoncé participó en el remake de The Lion King prestando su voz al personaje de Nala. Y también editó The Lion King: The Gift (2019), un disco al margen de la banda sonora y que acompañó el lanzamiento de esta película.

Dirigido, escrito y producido por la cantante, Black is King será un “álbum visual” al estilo del ambicioso y cautivador Lemonade (2016), un disco que Beyoncé presentó en HBO con videos entrelazados para cada una de las canciones.

Por otro lado, Beyoncé recibió recientemente un premio honorífico en los BET Awards, los galardones más importantes del entretenimiento afroamericano, y aprovechó la ocasión para rendir tributo a las protestas antirracistas de Black Lives Matter.

*EFE