Apoyo a creación de Secretaría Contra la Corrupción del MP

Anunció la reestructuración del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua).

Atendiendo las necesidades de los grupos vulnerables y relegados de la población guatemalteca, el presidente Alejandro Giammattei se reunió ayer, en el Palacio Nacional de la Cultura, con representantes de pueblos indígenas de diversas partes del país, quienes recibieron el apoyo para promover proyectos de desarrollo.

Durante la cita, el mandatario escuchó las peticiones de los líderes de los pueblos originarios, que se enfocaron en la reestructuración y reactivación del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua), y el fortalecimiento de las acciones que el Estado realiza para garantizar el desarrollo de los pueblos mayas.

“Fodigua tiene mucho campo de trabajo que no ha sido explotado y podría convertirse en el brazo coordinador del Estado de Guatemala para solventar la inversión social en los pueblos indígenas”, dijo el mandatario, quien aseguró que se debe empezar por corregir los problemas de fondo y no solo atender solicitudes puntuales. “El Fondo es una institución que no está siendo utilizada en la manera en que debería hacerse, por lo que su funcionamiento debe replantearse y rehacerse”, dijo.

“Me reuní con autoridades de pueblos indígenas de Totonicapán, Sololá, San Marcos, Chimaltenango, Quiché y Quetzaltenango, para conocer el trabajo y las necesidades que han identificado en sus comunidades.” Alejandro Giammattei

Presidente de la República

Giammattei aprovechó la oportunidad para solicitar a los representantes de los pueblos mayas que respalden las propuestas de cambios y modificaciones que se deben realizar en Fodigua.

“Necesito que Fodigua realmente atienda las necesidades del sector indígena. Cambiemos la forma en la que está integrado, que la representación sea auténtica y no con intereses personales”, dijo el presidente Giammattei.

Agregó que entre los cambios está la coordinación y apoyo a las microempresas de los pueblos mayas y que Fodigua pueda ser un enlace eficiente para mejorar y aprovechar el proceso de producción agrícola, artesanal y de la medicina tradicional

Finalmente, el mandatario anunció que la próxima semana visitará algunas comunidades indígenas de Sololá, Quiché y Chimaltenango. Luego irá a San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán.