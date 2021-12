Abren 3 tiendas para emprendimientos del oriente

Las exportaciones de bienes, de enero a octubre, ya superan en 0.7% el total de 2020. Con estos resultados, el sector exportador del país proyecta un crecimiento significativo de las ventas guatemaltecas al exterior.

En 10 meses del año, las exportaciones FOB alcanzaron US $11 181.7 millones (Q86.3 millardos), US $ 80.5 millones más que en todo 2020, según el Banco de Guatemala, entidad que estima para el cierre de este ejercicio fiscal US $12 433.3 millones, lo que significaría un crecimiento de 12%.

21

por ciento crecerá la exportación de bienes, de acuerdo con la Agexport.

Sin embargo, con los resultados a la fecha, la Asociación Guatemalteca de Exportadores considera que el incremento podría ser mayor, de por lo menos el 21%. Respecto de la exportación de servicios, que a septiembre acumulaba US $2456 millones, se expandiría 20% respecto del año anterior, dijo José Chávez, analista económico de esta organización.



En total, la venta al exterior de bienes y servicios guatemaltecos aportarían

US $16 724 millones a la economía, expuso Chávez, durante una revisión que la Agexport realizó a los principales indicadores de competitividad del país; entre estos, el desempeño portuario, el selectivo aduanero, la devolución del crédito fiscal y las estimaciones en la generación de empleo.