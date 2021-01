Zidane da negativo en la prueba PCR

Thelma Fuentes busca ser la primera guatemalteca de salto triple en asistir a Juegos Olímpicos.

El estadio Doroteo Guamuch Flores por años ha sido la casa de cientos de atletas que día a día se esfuerzan para lograr el éxito, y Thelma Fuentes es una de ellas en la modalidad de salto triple y largo, donde se ha convertido en una de las mejores de la región.

La guatemalteca, de 28 años de edad, no deja de soñar en grande y, aprovechando el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio para julio próximo, se ha propuesto trabajar por conseguir la marca en salto triple o fichar su presencia por ranquin y ubicarse entre las mejores 30 del mundo.

En la historia de Guatemala en Olímpicos, nunca se ha tenido participación en salto, por lo que Fuentes buscará hacer historia en ser la primera en conseguirlo. Está consciente que es un gran reto, pero está dispuesta a intentarlo aunque antes tiene que buscar el apoyo económico, ya que no cuenta con respaldo de las autoridades deportivas.

“Clasificar a Tokio es una apuesta ambiciosa, la posibilidad está y vamos a buscarla. Si no se logra, lo intentaré en París 2024.” Thelma Fuentes

Atleta de salto triple.

“Junto con mi entrenador, Juan Carlos Nájera, estamos planeando cómo lograr clasificar a los Juegos Olímpicos. Sabemos que está la posibilidad que no se logre, pero no será porque no lo intentamos”, manifestó la saltadora nacional antes de comenzar el primer entrenamiento formal de 2021.

“Estamos buscando el apoyo para tener más competencias, en América es complicado porque aún no hay torneos confirmados, por lo que obliga a pensar en ir a Europa, además que las pruebas en esa región dan más puntos”, agregó la seleccionada.

La atleta guatemalteca ha contado con el apoyo de su entrenador, Juan Carlos Nájera, en la aventura en el atletismo.

Para asistir a Tokio por marca, Thelma tendría que cumplir con el registro solicitado de 14.32, y su mejor marca es de 13.72. La otra opción es competir en al menos 5 campeonatos, para sumar puntos y ubicarse entre las mejores 30, ya que actualmente se ubica en el puesto 60 en la modalidad de salto triple, que es su fuerte.

Cierre con celebración

El 2020 fue un año difícil para todos los deportistas, y Fuentes se mantuvo en actividad enfocada en competir en el Campeonato Centroamericano de Atletismo, en Costa Rica, que inicialmente estaba para principios de diciembre y se terminó realizando el 28 y 29.

Durante el torneo, la atleta se adjudicó la medalla de oro en salto triple y plata en salto largo. “Estoy contenta con lo conseguido, y escuchar el himno nacional en el podio siempre es especial. La meta era competir, en especial después de un año difícil donde pocos deportistas contaron con ese privilegio”, dijo.

El principal objetivo de Fuentes, en 2021 es lograr asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Fuentes finalizó en el primer puesto en salto triple, con una marca de 13.56, la cual es su mejor marca desde 2018, ya que en 2019 cerró con 13.40. “El campeonato en Costa Rica me dejó de experiencia que no siempre las cosas son idóneas, pero si uno sigue con la mente clara, al final se obtienen los resultados”.

Experiencia

La guatemalteca, quien es originaria de Jalapa, comenzó en el atletismo a los 16 años, pero fue hasta los 24 cuando se dedicó al cien por ciento, y de esa cuenta compitió en los Juegos Centroamericanos 2017, y en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

Actualmente posee el récord nacional en salto triple (13.72) y salto largo (6.36), además de las marcas en la modalidad bajo techo, y asegura que su máximo logro es romper las barreras para que Guatemala pueda brillar en esta disciplina del atletismo a nivel internacional.

“Muchos amigos me decían que me cambiara de deporte, por mi estatura. Yo mido 1.63 m y el salto se tiene la idea que es para atletas altas. Por eso, es una gran satisfacción para mí tener las mejores marcas de mí país y de Centroamérica, porque estoy demostrando que con esfuerzo y trabajo se pueden lograr los objetivos”, resalta.