Xelajú remonta a Sanarate y asegura un puesto en la Liguilla

Los Ángeles, EFE.- LeBron James y Anthony Davis unieron fuerzas en la cómoda victoria de Los Angeles Lakers sobre los Dallas Mavericks de Luka Doncic, quien no pudo llevar a su equipo al triunfo en el partido más destacado de la jornada especial de la NBA por el día de Navidad.



Marc Gasol, que el martes tuvo un debut poco afortunado con el equipo angelino, se mostró muy activo en la pintura con 9 rebotes y también sumó 2 puntos en los 19 minutos que disputó.



El pívot español salió de nuevo en el quinteto inicial.



James (22 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes) y Davis (28 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias) lideraron a unos Lakers imparables en la ofensiva que se anotaron su primera victoria de la temporada y que se resarcieron así de la derrota del martes contra sus vecinos y rivales de Los Angeles Clippers.



Por su parte, Doncic estuvo excelente con 27 puntos (9 de 19 en tiros), 7 asistencias y 4 rebotes, pero se quedó muy solo en el ataque de unos Mavericks que han empezado la temporada con el pie izquierdo al perder sus 2 primeros partidos.



El duelo entre James y Doncic era el máximo atractivo de este encuentro y el esloveno no se arrugó puesto que desde el inicio se emparejó en defensa con la estrella de los Lakers.



Los ganadores del título en la “burbuja” de Orlando (EE.UU.) salieron enchufados y, con un Davis muy agresivo de cara al aro (7 puntos en los primeros cinco minutos), abrieron la primera brecha en el marcador (18-12).



Los Mavericks no perdieron la paciencia y se mantuvieron cerca de los de púrpura y oro al final del primer cuarto (33-30) gracias a la aportación de Doncic y Finney-Smith (8 puntos por cabeza en ese parcial).



El acierto de ambos equipos de cara al aro (más del 50 % de efectividad en tiros a canasta) continuó en el segundo cuarto, donde los reservas de los Lakers dieron un paso al frente.



La intensidad de Harrell en la pintura y la amenaza desde el perímetro de Morris y Caruso sirvió para que los Lakers despegaran (54-41).



El conjunto tejano trató de responder con un parcial de 1-9, pero Davis (18 puntos y 6 rebotes al descanso) y James (14 puntos y 7 asistencias) sometieron a un Doncic desacertado en el tiro (11 puntos, 3 de 10) que vio cómo los Lakers se iban a los vestuarios con una notable ventaja tras un triple en el último segundo de Kuzma (69-57).



El guion no cambió en exceso en el comienzo de la segunda mitad.



Los Lakers lograron entonces su máxima ventaja hasta el momento (80-63) y los Mavericks, escasos de colmillo en defensa durante toda la noche (concedieron 17 rebotes ofensivos), se agarraron al partido gracias a un voluntarioso Doncic (12 puntos en el tercer cuarto).



Sin embargo, Schroder y Harrell, dos de las incorporaciones más destacadas de los Lakers para esta nueva temporada, mantuvieron a su nuevo equipo por delante y sin excesivas dificultades antes de los últimos doce minutos (99-85).



Finalmente, los Lakers aprovecharon los minutos de descanso de Doncic en el arranque del último cuarto para consolidar una diferencia (104-87) que los Mavericks ya no pudieron contrarrestar.