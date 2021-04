Waldir y Jimena Flores se destacan entre los vencedores de la fecha de Aceleración

La Asociación Esperanza Juvenil anunció la realización del décimo Torneo de Golf Esperanza Juvenil/AICSA-CELASA Open, cuyo objetivo es recaudar fondos para destinarlos a la educación de niños y jóvenes de escasos recursos.

El torneo inicia a las 07:00 del próximo viernes 30 de abril en el Guatemala Country Club, en la zona 11 de la capital. El torneo de golf contará con la asistencia de al menos 72 golfistas, incluyendo ejecutivos y empresarios que han decidido sumarse a esta actividad, la cual tendrá estrictas medidas de bioseguridad y de distanciamiento social para proteger la salud y el bienestar de los participantes. Los fondos recolectados en el torneo se destinarán al pago de servicios, becas educativas, dispositivos y recursos como útiles escolares para favorecer el desarrollo integral de los niños y jóvenes que acoge Esperanza Juvenil, con el fin de apoyarlos en la realización de sus estudios primarios y universitarios.

La participación en el torneo de golf tendrá un costo simbólico de Q.850, incluyendo una serie de amenidades como bebidas ilimitadas, almuerzo buffet y la participación en una rifa con excelentes premios.

La modalidad del torneo será de Best Ball en parejas. Todos los participantes podrán competir por los siguientes premios: a) Best Ball en Parejas, b) Neto Individual, c) Gross Individual, d) Closest to the Pin, e) Longest Drive Femenino y Masculino, premiándose al ganador de cada una de ellas.

Este torneo de golf se realiza gracias al patrocinio de Corporación AICSA, firma guatemalteca dedicada a la consultoría, diseño, construcción y promoción de proyectos comerciales, residenciales, corporativos, institucionales y de energía.

Este año también se suma CELASA como patrocinador oficial, empresa líder en Guatemala en la distribución de materiales eléctricos.

“Nuestro trabajo es apoyar a niños y jóvenes de escasos recursos en su desarrollo integral y formación educativa para que puedan alcanzar su máximo potencial y se conviertan en personas y profesionales que contribuyan a hacer de Guatemala un país próspero y con oportunidades”, señaló Lucas Pinzón, Director Ejecutivo de Asociación Esperanza Juvenil.