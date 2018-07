Virtuosos tocarán sus fibras

En no menos de 28 conciertos la Filarmónica Joven de Colombia (FJC) ha compartido su pasión musical con el violinista estadounidense Joshua Bell. Con 105 instrumentistas en escena, esta experiencia también podrá vivirse en Guatemala como parte de la gira Tocando fibras. La presentación será mañana a las 19:00 en la Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Costo: platea central Q1200, platea lateral Q900, balcón I Q600 y balcón II Q300.

Impresión

Acompañado de su Stradivarius, Joshua Bell arribará a tierras guatemaltecas para ejercer como invitado de honor de la FJC. En Tocando Fibras, un tributo a lo que nos une, el auditorio quedará cautivado con obras como Íntima, del colombiano Adolfo Mejía; y Sinfonía No. 20 en Mi menor, de Dimitri Shostakovich. De acuerdo con Carlos Buitrago, director musical de la agrupación, el repertorio diverso busca dejar en un el país “la mejor impresión del mundo”.

Al programa se integra también el Concierto para Violín y Orquesta No. 1, de Max Bruch, una pieza que Bell conoció cuando tenía 11 años. “Es la gran favorita del público, porque es muy rica y exuberante. Tiene emoción, poder, pasión e intimidad, ¡lo tiene todo!”, indicó el norteamericano en una nota de prensa emitida en ocasión del lanzamiento de su disco Scottish Fantasy for Violin and Orchestra, Op.46, el 22 de junio.

Entusiasmo

Para la FJC, presentarse en Guatemala junto a Bell es un “sueño hecho realidad”. “Además de ser uno de los mejores músicos de esta generación, posee un enorme lado humano. Le gusta compartir y bromear. Es alguien que irradia simpatía”, mencionó Nelson Hernández, director artístico del conjunto.

En un mensaje vía Youtube, el violinista expresó su entusiasmo por el concierto. También se dijo “muy conmovido”, al enterarse de la tragedia provocada por la erupción del volcán de Fuego: “Mis buenos deseos para ustedes. Espero presentarme en su país por primera vez, crear música y conocerlos”.