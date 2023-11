Ventas del país tienen como principal destino el Istmo

La región está por terminar el año como el principal socio comercial del país, de acuerdo con el Banco de Guatemala (Banguat). Este fenómeno también ocurrió en 2021 y 2022.

A septiembre pasado, el comercio general de la nación al extranjero se situó en US $10 991.2 millones. De ese monto, US $3854.6 millones (35.1 por ciento) tuvieron como destino Centroamérica y US $3444.7 millones (31.3 por ciento) EE.UU., que había sido el principal socio en esa materia.

En el Istmo, El Salvador es el que más compra a Guatemala. En dicho lapso, las transacciones a ese territorio sumaron US $1420 millones, lo que representó el 36.8 por ciento del total vendido a las naciones centroamericanas.

Sigue Honduras con US $1233.9 millones, lo que equivale al 32 por ciento del comercio con la región. El despacho de mercancías a ambos Estados representa para el país el 68.8 por ciento de las exportaciones a la región. A Nicaragua, las ventas sumaron US $721.6 millones y a Costa Rica, US $479 millones; es decir, 18.7 por ciento y 12.4 por ciento, respectivamente, de lo enviado a los mercados vecinos.

Entre los 10 productos más vendidos a la región están, en su orden, materiales plásticos y sus manufacturas, textiles (tejidos o telas), manufacturas de papel y cartón y farmacéuticos.

Asimismo, los preparados a base de cereales, detergentes y jabones, hierro y acero, grasas y aceites comestibles y bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, indican las cifras del Banguat.