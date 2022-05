Veladas con toque colombiano

Foto: EFE

El idioma español ha entrado con fuerza en el universo de los superhéroes de Marvel, cada vez con más actores, personajes e historias de la cultura hispana como la mexicana estadounidense Xóchitl Gómez y el guatemalteco Óscar Isaac, impulsados por la cineasta argentina Victoria Alonso.

Filmes como Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Moon Knight son “el sueño de mi vida”, dijo Alonso, considerada la latina más poderosa del cine estadounidense.

Para la argentina es importantísimo “tener a alguien que te diga: Soy igual a ti y soy poderoso o poderosa”. Isaac protagoniza Moon Knigh, que recién terminó en Disney+ y es una de las series más populares de los estudios.