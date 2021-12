“Vamos a lanzar una política contra la corrupción”

Una campaña para la prevención del abuso sexual infantil y protección de niños, niñas y adolescentes, denominada Escucha, Cree y Protege, lanzó la Asociación Donamor, la cual tiene la finalidad de informar a familias y cuidadores sobre cómo identificar y manejar los casos, manifestó Daniel Santos, director de dicha entidad.

Santos sostuvo que con la experiencia adquirida en el apoyo de niños, niñas y adolescentes, han comprobado que los padres, madres o cuidadores no dan crédito al testimonio de abuso sexual. No les creen, y aunque a veces sí, no activan los mecanismos de protección.

“La campaña es para concienciar a los adultos sobre las secuelas que el abuso sexual genera en las víctimas.”Samuel Santos Director de Donamor

De acuerdo con estadísticas proporcionadas por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), el 76 por ciento de los agresores sexuales es un conocido de las víctimas y, de estos, el 50 por ciento son familiares cercanos que tenían un vínculo afectivo, incluyendo a los padres.

El ejecutivo detalló que en el último trimestre de 2021 se ha ofrecido 175 terapias, trabajado con 418 docentes y alcanzado a 11 505 estudiantes del nivel medio.

50

por ciento de familiares cercanos participa

en los ilícitos.

Además, contabilizan a 3000 padres, madres o encargados de familias y 87 líderes de la comunidad evangélica. Se indicó que se ha fortalecido a un promedio de 25 profesionales en Psicología, y para la producción de materiales se ha contado con la colaboración de la atleta Charlie Sarmientos, del cantautor Tavo Bárcenas, del baterista del grupo Alux Nahual ,Vinicio Molina, y del vocalista del grupo Razones de Cambio.