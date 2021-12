Valencia y Pondaven, dentro de las mejores del pentatlón en Cali-Valle 2021

El club Comunicaciones hizo historia, al convertirse en el primer equipo guatemalteco en alcanzar la final de la Liga Concacaf, luego de imponerse el martes por la noche al Deportivo Guastatoya en una emotiva semifinal netamente chapina.

José Manuel Contreras fue el hombre más importante del juego, y así fue calificado por la Concacaf, pues con dos asistencias colaboró para que su equipo se quedara con el triunfo.

Los cremas no conquistan un torneo internacional desde 1983, lo cual es algo que el Moyo valora con cautela. “Hemos dado un paso importante, esto es algo que nos trazamos al inicio de la temporada. Empezamos desde la ronda preliminar y no fue fácil enfrentar al Once Deportivo (El Salvador), y paso a paso lo fuimos logrando, contra Alianza, Saprissa y cada vez el camino se tornó más complicado, pero la confianza entre nosotros es positiva y nos permite estar en una final a la que ningún equipo del país había alcanzado”, refirió Contreras.

“Independientemente del rival que nos toque, queremos lograr el objetivo de ser campeones, por nuestro club, nuestro país, nuestras familias y este grupo que ha venido haciendo bien las cosas”, añadió el creativo blanco.

A Comunicaciones se le escapan los títulos nacionales desde la temporada 2014-2015, cuando ganó el hexacampeonato, por lo que un cetro internacional sería un golpe de ánimo para los albos.