Una exfiscal denuncia a “When They See Us” y Netflix por difamación

La exfiscal estadounidense Linda Fairstein denunció al equipo de la serie limitada When They See Us, que dirigió la cineasta Ava DuVernay, y a la plataforma digital Netflix por presunta difamación en esta producción televisiva, informó hoy el medio especializado Variety.

Fairstein, que en la ficción fue interpretada por Felicity Huffman, criticó en la demanda el peyorativo retrato que hicieron de ella en When They See Us, una serie sobre el mediático caso de los cinco de Central Park.

“En la serie, que los acusados han promocionado como una historia verdadera, los acusados describen a Fairstein, usando su nombre real, como una racista e inmoral villana que está decidida a encarcelar jóvenes de color a cualquier coste”, asegura la denuncia.

“A lo largo de la serie, Fairstein es representada haciendo declaraciones que nunca dijo, tomando acciones que nunca tomó -muchas de ellas racistas e inmorales, si no ilegales- en sitios en los que nunca estuvo en los días y momentos descritos”, añade el texto de la demanda.

Netflix respondió a esta ofensiva legal asegurando que “se defenderá enérgicamente” y que protegerá “al increíble equipo detrás de esta serie”. El gigante digital también calificó la demanda de “frívola” y “sin fundamento”.

La serie When They See Us recordó la historia de los cinco de Central Park, cuatro afroamericanos y un hispano que fueron condenados injustamente por la violación de una mujer blanca en 1989 en Nueva York.

Este escándalo judicial, que finalmente llevó a la exoneración de los jóvenes, tuvo un gran eco a escala nacional en EE. UU.

Esta serie limitada, que recibió el aplauso de crítica y público sobre todo por el gran trabajo del actor latino Jharrel Jerome, fue creada por Ava DuVernay, influyente y muy respetada cineasta afroamericana que fue nominada al Óscar al mejor documental por 13th (2016) y cuya filmografía también incluye las películas Selma (2014) y A Wrinkle in Time (2018).

