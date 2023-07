Un tercio de las exportaciones se destinan al Istmo

Uno de cada tres dólares que ingresan en el país por la venta de productos al mercado internacional proviene de Centroamérica, que empieza a consolidarse como el principal socio comercial, por encima de Estados Unidos, de acuerdo con estadísticas a mayo del Banco de Guatemala (Banguat).

El monto total de las exportaciones es de US $6319.9 millones y, de ese total, US $2124.5 millones correspondieron al Istmo, lo que representa un 33.6 por ciento, de acuerdo con el Banguat. Otros destinos de las ventas nacionales, según su participación, fueron EE. UU., con US $1991.6 millones (31.5 por ciento), y la Eurozona, US $628.8 millones (9.9 por ciento).

Luego, México, US $269.6 millones (4.3 por ciento), y Panamá, US $130.4 millones (2.1 por ciento). Estos países y regiones, en conjunto, representaron el 81.4 por ciento del total de las exportaciones, destacó el Banguat.

Lo más requerido

Los 10 productos más vendidos a la región incluyen materiales plásticos y sus manufacturas, textiles, papel y cartón, farmacéuticos y preparadas a base de cereales. Hierro y acero, detergentes y jabones, grasas y aceites comestibles, bebidas, líquidos alcohólicos, vinagres y productos diversos de la industria química forman parte de la gama.

Los tres artículos que encabezan el comercio general son: vestuario, con US $619.2 millones (9.8 por ciento); café, US $532.9 millones (8.4 por ciento), y grasas y aceites comestibles, US $446.8 millones (7.1 por ciento).