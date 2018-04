Trump reitera deseo de salir de Siria, pero quiere dejar “huella duradera”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró hoy que desea retirar a los no menos de 2 mil soldados estadounidenses que están en Siria, “lo antes posible”, pero aseguró que quiere dejar “una huella duradera” en el país árabe y no dar “vía libre” a Irán para que haga lo que quiera.

Having great meetings and discussions with my friend, President @EmmanuelMacron of France. We are in the midst of meetings on Iran, Syria and Trade. We will be holding a joint press conference shortly, here at the @WhiteHouse. 🇺🇸🇫🇷 pic.twitter.com/ju1FXhgjaD

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de abril de 2018