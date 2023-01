Tragedia enluta al automovilismo mexicano

Foto: EFE

El Rayo Vallecano ganó este lunes al Villarreal luego de un partido en el que el guardameta Stole Dimitrievski sostuvo al equipo madrileño en una gran primera parte de los amarillos mientras que Sergio Camello sorprendió a la defensa local en la segunda con un gol rápido después de un saque de banda con el que los franjirrojos se acercan a Europa y, a su vez, cortan una buena dinámica del Villarreal.



El Rayo Vallecano, con valentía, trató de ser el protagonista en La Cerámica contra un Villarreal al que no le gustaba esta condición y que se revolvía cada vez que recuperaba el balón con contraataques veloces, siendo capaz de fabricar una primera ocasión a los cinco minutos luego de una pérdida de Pathé Ciss que Yeremy cedió a Baena y Baena abrió para Yeremy, pero el remate cruzado del canario salió rozando la madera.



Mientras, a Camello no le llegaban balones para probar al joven Jorgensen, que debutó este lunes en La Liga debido a unas ligeras molestias de Pepe Reina, y el Villarreal mantenía el ritmo alto con dos lanzamientos de Moreno y Chukwueze que se perdieron por encima del larguero.



Después del descanso, el Villarreal reanudó el partido con un remate de Moreno que salió rozando la escuadra, pero los locales no estaban precisos en la circulación y el Rayo lograba recuperar balones en campo rival.



El equipo franjirrojo se deshizo de la presión rival y los cambios de Chavarría y Unai López reactivaron al Rayo, que hacía sufrir al Villarreal, a quien Trejo sorprendió en un saque de banda que sirvió de primera al espacio para Camello, quien se marchó por la banda izquierda y superó a Jorgensen con un tiro raso y cruzado (min 70).



El Villarreal trató de empatar el choque, pero el Rayo no permitía tener el balón a los de Setién, que se veían asfixiados con la intensa presión de su rival.