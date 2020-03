Todo volverá al final de la crisis

Ezequiel Barril comparte la planificación de sus jugadores en casa.

El club Municipal cumple una semana de haber decidido suspender sus entrenamientos en el Estadio Manuel Felipe Carrera y dejar a sus jugadores en casa, como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19), a lo que surge la duda sobre la forma en que el equipo mantiene su condición física mientras finaliza la emergencia sanitaria.

Se consultó a Ezequiel Barril, preparador físico del conjunto escarlata, quien con preocupación y mucha calma describió el plan de trabajo que siguen y la forma de monitorear a los futbolistas.

“El plan de trabajo que le dejamos a los jugadores fue uno que puedan hacer en casa, y se les va entregando día con día con videos, y por medio de chat se les va dando la información”, expuso el argentino.

“Aprovechamos la tecnología para dar clases en línea, por grupos, para llevar a cabo los ejercicios. Tuvimos una reunión previa donde nos juntamos todos. Estamos tratando de tener un retorno de la información para ver cómo van los jugadores”, compartió.

Ezequiel Barril, preparador físico de Municipal, habló del trabajo físico a una semana de la suspensión del torneo.

“La verdad que esto no es fácil, porque estamos acostumbrados a trabajar en el campo, y hacerlo en forma individual requiere mucho del profesionalismo del jugador”, añadió Barril.

“El parón del torneo afecta desde lo deportivo, y mucho, porque lo futbolístico se pierde. Esto se juega con un balón, y la competencia se hace justamente en equipo. Y ahora tenemos que pensar en ser muy solidarios y no en qué tanta ventaja podemos o no sacar, sino en que la mejor manera de cuidarnos es de forma individual, para no lastimar a los demás; así que, quédate en casa”, dijo. “No es lo mismo entrenar en el campo o en equipo con esas comodidades, que entrenar en la casa. Realmente es complejo, por lo cual estamos pidiéndole al jugador lo mejor que tiene de él; le damos confianza y que la devuelva para cuando regresemos. Para eso hemos tomado ciertas precauciones, como medirlos, pesarlos de forma anterior, y cuando se reanude, primero Dios que sea pronto, volver a medirlos y pesarlos”, comentó el sudamericano.

Barril dejó claro que se impondrán multas y medidas disciplinarias. “Trabajamos para Municipal, y este club quiere gente profesional, y no me cabe la menor duda de que los jugadores van a mantenerse de esa manera”.

“Si me preguntan de qué sirve este entrenamiento, pienso que es mucho mejor que no hacer nada, o dejarlo al azar. Los mejor es estar en el campo, pero estamos en un momento muy difícil en el planeta, donde el futbol pasa a ser secundario, pero es nuestro trabajo y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, respetando las normas que nos indica el Gobierno”, comentó.

“Para finalizar, este mensaje es para todos. Se acaban los colores, se pone fin a esa hermosa disputa que hay entre los clubes, y hoy tenemos que estar todos unidos. Le pido por favor a toda la gente: ‘Quédense en casa’, háganlo por ustedes, por la persona que tienen al lado, esa persona vale muchísimo. Es el momento de ser solidarios”, concluyó.

El club rojo ha hecho una campaña por las redes sociales, pidiendo a todas las personas que no tengan obligación de salir que se queden en casa.