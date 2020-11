Suscriben convenio para financiar pymes

Los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Quetzaltenango, Zacapa, El Progreso y Escuintla concentran los 27 municipios más competitivos del país, según el Índice de Competitividad Local (ICL), presentado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y la Asociación Guatemalteca de Exportadores.

Estos pueblos obtuvieron arriba de 60, en una evaluación de entre 0 y 100 puntos, en las variables de infraestructura, instituciones, adopción de TIC, entorno económico, salud, fuerza laboral y talento e inversión productiva. También mercado laboral, sistema financiero, tamaño de mercado y dinamismo de negocios.

En este grupo de municipios, que abarca el 2.2 % del territorio, se ubica el 22.5 % de la población y se genera el 45.9 % del Producto Interno Bruto, lo que representa un ingreso per cápita de US $11 mil 476 al año. En el país no hay municipios que superen los 80 puntos (la capital tiene la puntuación más alta, 77.82), refirió Jorge Benavides, investigador de Fundesa.

Aunque desde el Gobierno existen planes de desarrollo en las diferentes regiones, el coordinador del Programa Nacional de Competitividad, Rolando Paiz, enlistó los proyectos contemplados en el sur del país; entre estos, el Aeropuerto Internacional de Carga de San José, las autopistas Escuintla-Puerto Quetzal y Litoral del Sur. Selvyn Curruchich