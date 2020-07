Sterling enseña al Madrid los peligros del City

Londres, EFE.- Raheem Sterling le demostró al Real Madrid el poderío en ataque del Manchester City en el triunfo de los sky blues contra el Watford (0-4).



El jugador inglés consiguió un doblete para doblegar a los hornets, que se complican sus opciones de permanencia en la Premier League.



El City, pese a no jugarse nada en la Premier, salió herido después de la derrota el fin de semana contra el Arsenal, y demostró su orgullo pasando por encima del Watford y mostrando su cara más ofensiva de cara al enfrentamiento de Liga de Campeones contra el Real Madrid.



No hubo color, el equipo de Pep Guardiola se volcó sobre la puerta de Ben Foster y los goles cayeron.



El primero del City lo fabricó Kyle Walker, con un centro que Sterling pinchó en el área y fusiló a la escuadra.



El atacante provocaría el segundo cuando Will Hughes lo derribó dentro del área. El inglés tiró el penal y, aunque Foster se lo paró, la bola le quedó a placer para empujarla.



El guion no cambió en la segunda parte y llegaron más goles para el City. Foster le negó el hat trick a Sterling en un mano a mano que volvió a dejar la pelota muerta para que esta vez la rematase Phil Foden.



Unos minutos después, Aymeric Laporte de cabeza hizo el cuarto en la salida de una falta lateral.



Al Watford esta derrota lo deja decimoséptimo, con tres puntos de ventaja respecto al Aston Villa, que marca el descenso y que aún tiene que jugar contra el Arsenal.