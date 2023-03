Se unen contra la desnutrición infantil

Luego de tres años de ausencia, Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala (La Comunidad) anunció la celebración de la edición 16 del Festival de Antigua (FDA), como punto de encuentro de ideas de creatividad entre el gremio publicitario, del marketing, estudiantes, agencias digitales e invitados internacionales.

Guillermo Martínez, presidente de La Comunidad, señaló que las empresas de comunicación están en constante evolución. Por ello, es fundamental que trabajen como un gremio. Agregó que son una institución que promueve el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias para la creación de nuevas oportunidades de negocio.

Para la edición 2023, que se llevará a cabo el 1 y 2 de junio próximos en el Centro de Convenciones del Hotel Casa Santo Domingo, La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, la participación en los premios estará abierta a cualquier persona o agencias de Centroamérica y el Caribe. Las piezas pueden inscribirse en las diferentes categorías, correspondientes a 2020, 2021 y 2022.

El registro estará abierto del 2 de marzo al 2 de mayo hasta la medianoche. Los premios serán oro, plata y bronce por cada categoría, además de Gran Prix, Agencia de Año y Anunciante del Año.

La inscripción tiene un costo de US $150 para no socios por pieza y US $100 para socios por pieza, tanto de Guatemala como de la región. Los pasaportes para asistir pueden adquirirse en www.festivaldeantigua.com.