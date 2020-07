Sarah Jessica Parker abre su primera tienda de zapatos en Manhattan

El director italiano Paolo Sorrentino, Óscar por La Grande Bellezza (2014), dirigirá una nueva cinta titulada È stata la mano di Dio (Ha sido la mano de Dios, en español), con la que vuelve a su Nápoles natal y que será distribuida por Netflix.

La productora The Apartment confirmó este nuevo trabajo de uno de los directores italianos más afamados del momento, autor de series como The Young Pope (2016) y The New Pope (2020).



Sorrentino (Nápoles, 1970) regresa a su pintoresca ciudad natal 20 años después de su primer largometraje, L’uomo in più (2001), protagonizada por su actor fetiche, Toni Servillo.

“È stata la mano di Dio es por primera vez en mi carrera una película íntima y personal, una narración de formación vivaz y dolorosa”, comentó el cineasta en un comunicado del grupo Fremantle, al que pertenece The Apartment.

Sorrentino aseguró que la sintonía con los directivos de Netflix “ha sido inmediata y fulgurante” y lo agradeció por el “significado” de la obra desde el punto de vista personal.

“Me han hecho sentir como en casa, una condición ideal porque esta película, para mi significa exactamente eso, regresar a casa”, apuntó el director.

Por el momento poco más se sabe de este nuevo proyecto cuyo título al menos recuerda a la “mano de Dios”, aquella polémica jugada del Mundial de 1986 de Diego Armando Maradona, uno de los íconos de Sorrentino y de todo napolitano.

*EFE