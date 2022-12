Rescatan y atienden a grupos de migrantes

Foto: COVIAL

Autoridades de tránsito destacan que mantienen el plan de vigilancia en las diversas carreteras del país, con el objetivo de prevenir cobros no autorizados al pasaje, así como para constatar la seguridad de los usuarios.

Las instituciones a cargo de los operativos son: la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), la Dirección General de Transporte (DGT) y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Recordemos que en estos fines de semana se reporta alta afluencia de vehículos, debido a los viajes al interior del país, por lo tanto, vamos a intensificar los operativos”, informó Juan Carlos Aquino, vocero de Provial.

Las principales rutas que se atenderán son la Interamericana, la del Pacífico, la CA-9 Sur, la CA-2 Occidente, la del Atlántico, la CA-10 y la carretera a las Verapaces.

Los servidores verifican que los conductores porten la documentación respectiva para la circulación, que respeten las señales de tránsito, que no manejen bajo efectos de bebidas alcohólicas, entre otras.

Además, supervisan que los pilotos del transporte colectivo no sobrecarguen las unidades, que no excedan los límites de velocidad y que no efectúen cobros indebidos.