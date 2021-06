Remesas se mantuvieron sobre los US $1 mil 200 millones en mayo

A excepción de enero y febrero, en el trimestre de marzo a mayo el ingreso de remesas familiares sobrepasó los US $1 mil 200 millones mensuales. En mayo, los guatemaltecos en el exterior enviaron US $1 mil 236.7 millones, según el Banco de Guatemala (Banguat).

Aunque las remesas han tenido crecimientos en los últimos años, no fue sino hasta octubre de 2019 que alcanzaron por primera vez los US $1 mil millones en un mes. Sin embargo, después hubo bajas, principalmente en el primer semestre de 2020, por los efectos de la pandemia de Covid-19.

Pero este año, desde marzo se alcanzaron los US $1 mil 285.6 millones; en abril, US $1 mil 231.7 millones, y en mayo, US $1 mil 236.7 millones, registrándose cifras históricas, de acuerdo con el Banguat.

Si se suma lo captado en enero y febrero, en 5 meses de este año el país ha captado US $5 mil 603.6 millones, lo que equivale al 50% del ingreso total de 2020, cuando fue de US $11 mil 340 millones. Estos datos dan cuenta que los connacionales en el exterior han enviado al país US $37.1 millones diarios, de enero a mayo.