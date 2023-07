Reconocen a empresa por emplear a personas mayores

Foto: Huawei / Cindy Lorenzo

Premios en efectivo podrán obtener quienes participen en el concurso Huawei Next Image 2023, al presentar capturas con el teléfono Huawei y al utilizar la creatividad visual en fotos o videos.

Las imágenes del concurso, que se realiza por sexto año consecutivo, deben incluir el sello de agua en la instantánea y mostrar qué tipo de dispositivo fue utilizado. El trabajo no puede ser retocado, y la fecha límite para participar es el próximo 15 de agosto.

De acuerdo con lo informado por la empresa, hay reconocimientos de US $1500 para los mejores de cada categoría, mientras que los 3 ganadores del gran premio recibirán US $10 mil y las menciones honoríficas, US $5 mil.

Las clasificaciones son Caminata nocturna, Jugando con la luz natural de la noche, Arte y moda, Exterior al aire libre, Retratar, Hola vida cotidiana, Guion gráfico, Acción y narración de historias. Para obtener mayor información, pueden visitar el sitio web oficial: HUAWEI Net Imagen 2023.