Realismo y comedia en la obra ¡Sí soy yo! No eres tú

El teatro Lux será nuevamente la sede del evento dedicado a la música de los cuatro grandes de Liverpool, Los Beatles.

En conferencia de prensa se anunció que este tendrá una duración de más de siete horas y contará con la participación de bandas nacionales como The Rubber Souls, The Tefeatles, Astton y The One Man Band, entre otros. Gabriel Morales, productor del evento, mencionó que nunca se imaginó que este acontecimiento llegaría a ser lo que hoy en día es.

Nuevas presentaciones

Para esta edición se realizaron audiciones y dos bandas fueron seleccionadas para participar, la primera fue Rames Garden y Marcos Alburez, uno de sus integrantes resaltó: “Somos una banda emergente, amante de la música en inglés. Es una nueva oportunidad para

nosotros”.

Por su parte, Daniel Méndez, de Rock Legacy, expresó: “Siempre he sido fan de la música de los Beatles, estoy muy contento de participar en la edición”. Añadió que anteriormente habían audicionado, pero que no fueron seleccionados. El evento dará inicio a las 15:00 horas, y las entradas ya están a la venta. El valor es de 175 quetzales en preventa. Para más información pueden comunicarse al

WhatsApp 5155-0683.