Real Madrid y el City vuelven a medirse

El beisbol es un deporte que ha venido de más a menos en nuestro país. En el presente, seis equipos conforman la Liga Mayor y escasamente los familiares y amigos de los peloteros son quienes asisten a ver sus encuentros.

El sábado recién pasado ocurrió que al finalizar el choque entre las novenas de Huracanes y Usac se formó una gresca, en la cual los árbitros tuvieron que intervenir para separar a los jugadores de ambos cuadros.

Horas más tarde, gracias a la publicación de un video, se filtró una imagen en la cual se observa al jugador de Huracanes Andrés Schotler, según el sitio Beisbol y Softbol de Guatemala, quien muestra un arma de fuego, enfundada en el pantalón de su uniforme dentro de la caseta o dugout a otros compañeros de su equipo.

Cabe destacar que en ese momento no tenía la franela del club, pero en otro video que graba el conato de bronca, también se ve a esta persona discutir con los rivales y sin el uniforme correspondiente.

Schotler envió un comunicado en el cual reconoce su error y se justifica al decir que ya se retiraba del recinto y que por falta de seguridad no la dejó en su vehículo. El beisbolista aseguró que no tuvo intención de desenfundar la pistola y que no quiso utilizarla ni amedrentar a alguien en particular.

El pelotero estuvo de acuerdo en que cada acción tiene una consecuencia y espera por la sanción que la Federación Nacional de Beisbol le pueda imponer. Esta entidad también se pronunció por medio de un documento que publicó en las redes sociales. En este indica que el Comité Ejecutivo tiene conocimiento pleno de los hechos (no menciona tales), y que se han llevado a cabo desde el día del suceso una serie de reuniones para “tomar las decisiones y medidas pertinentes hacia los involucrados”, y que estas se darán a conocer a la brevedad.

Se trató de hablar con alguno de los miembros de la Fedebeis, pero no se logró comunicación vía telefónica, pues el número que disponen en su página de Facebook está fuera de servicio.