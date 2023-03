Promocionan dos nuevos smartphones

Con la finalidad de promover la inversión y negocios con Estados Unidos, principal socio comercial de Centroamérica, las Cámaras de Comercio Americanas (AmCham) de Guatemala, El Salvador y Honduras presentaron sus directorios empresariales en una sola plataforma.

María Stella Román de Aragón, presidenta de AmCham Guatemala, indicó que este es un proyecto único dentro de la red de la Association of American Chambers of Commerce in Latin America (Aaccla), con un espacio conjunto que brindará a los socios una navegación y búsqueda fácil y accesible de cualquier contacto.

“Debemos aprovechar estas oportunidades y trabajar para reducir la migración.” María S. Román de Aragón Presidenta de AmCham Guatemala

El lanzamiento de la quinta edición de la plataforma, en la que convergen empresas con alcance en los tres territorios de la región y que se encuentra en cada sitio web de las cámaras, abre la puerta a una serie de oportunidades para los socios. El 50 por ciento de las empresas que operan en este sector tiene un 70 por ciento del comercio intrarregional.

La directora ejecutiva de AmCham Honduras, Lizanka Guevara, coincidió en que esta herramienta facilitará los negocios de los socios en la región, con el objetivo de ampliar las oportunidades con la información que facilitará dicha red.

“Trabajamos conjuntamente en un clima propicio para el comercio, con una apuesta a ampliar nuestra red de contactos”, concluyó la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Americana en El Salvador, Carmen Aída Muñoz.