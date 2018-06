Presidentes del Triángulo Norte se reunirán con Pence en Guatemala

Como parte de la agenda de trabajo que tendrá el vicepresidente estadounidense Mike Pence, durante su visita a Guatemala este jueves, sostendrá una reunión con los presidentes del Triángulo Norte, con quienes conversará sobre la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos.

Pence hablará principalmente sobre temas “migratorios” en su encuentro con los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales; Honduras, Juan Orlando Hernández, y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, según dijo a los periodistas una fuente de su oficina.

Por su parte, la canciller, Sandra Jovel, confirmó hoy por medio de su cuenta oficial de twitter que Morales recibirá a sus homólogos centroamericanos durante la visita del vicepresidente Pence.

El vicemandatario de Estados Unidos llegará a Guatemala luego de una gira latinoamericana de tres días, que inició hoy en Brasil y que lo llevará el miércoles a Ecuador para finalizarla en el país.

Pence envió hoy un mensaje a todos los centroamericanos solicitando no poner en riesgo sus vidas ni las de sus hijos con tal de llegar a Estados Unidos.

“A la gente de Centroamérica: ustedes son nuestros vecinos. Queremos que ustedes y sus naciones prosperen. No arriesgue sus vidas o las vidas de sus hijos tratando de venir a los Estados Unidos en un camino dirigido por traficantes de drogas y traficantes de humanos. Si no puedes venir legalmente, no vengas.”, dijo el funcionario durante su conferencia de prensa en Brasilia.

To the people of Central America: You are our neighbors. We want you & your nations to prosper. Don’t risk your lives or the lives of your children by trying to come to the US on a road run by drug smugglers & human traffickers. If you can’t come legally, don’t come at all. pic.twitter.com/iGT8YX2KOe

— Vice President Mike Pence (@VP) 26 de junio de 2018