Presidente Morales insta a la población a ir a las urnas

Con un llamado a “no heredarles a nuestros hijos los problemas que heredamos de nuestros padres”, el presidente Jimmy Morales compartió ayer con la población de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa la importancia de participar en la consulta popular por el diferendo territorial, insular y marítimo que Guatemala tiene con Belice.

“El 15 de abril tenemos que decirle al mundo que queremos solucionar los problemas de forma pacífica y ejemplar, pero sin dejar de luchar por nuestros derechos”, expresó el mandatario ante unas 2 mil personas en el gimnasio polideportivo de la cabecera de Jalapa.

Explicó que este conflicto histórico data desde hace 200 años, y que ahora es el momento oportuno para que los guatemaltecos participen y se dé un paso más en la búsqueda de la certeza jurídica de las fronteras entre ambos países.

Anteriormente, el gobernante visitó Sololá, Suchitepéquez y Escuintla, y en este segundo día de gira aprovechó para hacer un llamado a la unidad nacional y aclarar a la población que este es un tema nacional y de Estado, no de un gobierno.

“Guatemala no está dispuesta a perder un centímetro más. No estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados y perder algo que me corresponde, que nos corresponde a todos como guatemaltecos”, resaltó Morales.

Usac se sumará

Unos 4 mil alumnos de la Universidad de San Carlos (Usac) participarán en el proceso de la consulta popular del 15 de abril. Entre las labores de los sancarlistas está la de observar el ejercicio ciudadano, indicó Carlos Alvarado, rector de esa casa de estudios.

El Consejo Superior Universitario nombró coordinadores de ese apoyo, entre ellos al decano de la Facultad de Derecho y al director de Ciencia Política, y algunas instalaciones de la Usac estarán disponibles para el referendo.