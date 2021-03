Presidente Alejandro Giammattei inaugura Sinaprese en Puerto de San José

El presidente Alejandro Giammattei, inauguró hoy en la playa pública del Puerto de San José, en Escuintla, el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese) y la campaña para mantener limpias las playas del país.

“A partir de hoy a las cero horas se activó Sinaprese y estará vigente hasta el 5 de abril a las 10:00 de la mañana” para resguardar la vida de los guatemaltecos durante el descanso más largo del año, dijo el mandatario durante un acto púbico en la playa de dicho puerto, ubicado en el Pacífico.

En dicho período funcionarán en el país un total de 14 campamentos e igual número de puestos de control y prevención para brindar servicios de seguridad, información, atención pre hospitalaria y vial.

“Este año en el Gobierno decidimos no imponer restricciones a la libre locomoción, como en el 2020. Este año gracias a que Dios nos ha ayudado, y a que la tercera ola del coronavirus no se ha hecho del todo presente, no vamos a tener más restricciones que la de los aforos establecidos. Vamos a dejar en la gente, la responsabilidad de cuidarnos”, enfatizó el Jefe de Estado.

Foto: Danilo Ramírez/DCA

A la actividad asistieron el titular de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Óscar Cossío; el alcalde del municipio, Marco Najarro; el gobernador de Escuintla, Luis Chen y el ministro de la Defensa, Juan Carlos Alemán.

Tanto el Presidente, como el secretario de la Conred, pidieron a la población cumplir con las medidas sanitarias para prevenir el contagio del Covid-19. Estas incluyen el uso de la mascarilla, guardar la distancia física, lavarse las manos con jabón o gel antibacterial y evitar lugares con concurrencia masiva.

Playas limpias

En el mismo lugar el mandatario junto al ministro de Amiente, Mario Rojas, inauguraron las campañas de limpieza en las playas del país, que forman parte de la campaña Hacé tu parte.

“Los invito a que reflexionemos y mantengamos con resposabilidad las medidas sanitarias y que seamos responsables con el medio ambiente”, aseguró el mandatario.

Reconoció el trabajo de los voluntarios que van a velar porque las playas estén limpias y pidió a los guatemaltecos “que depositen la basura en los lugares destinados para ello”.

Foto: Danilo Ramírez/DCA

‘Queremos que cuando vengan los visitantes encuentren la playa (del Puerto de San José) limpia y después, cuando se vayan, cuando termine la Semana Santa, quisiéramos ver que nos dejen la playa limpia”, subrayó.

“Es importante que hagamos nuestra parte, que depositemos la basura en su lugar”, secundó Rojas durante su alocución.