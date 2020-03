Presentan Plan de Emergencia y Recuperación Económica

Embajadas del país serían hogares temporales mientras son repatriados.

El retorno de cientos de guatemaltecos que se encuentran en distintos países desde cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus regresarán al país, y en eso trabaja el Ministerio de Relaciones Exteriores, informó anoche el presidente Alejando Giammattei, en el programa Camilo, de la cadena de noticias CNN.

Los connacionales permanecen en el extranjero a causa del cierre de fronteras, y la inactividad en aeropuertos del mundo por la emergencia del COVID-19.

El mandatario dijo que se busca agilizar su retorno al país y sobre eso dio instrucciones al canciller Pedro Brolo, para que se continúe con el proceso de repatriación.

Embajadas

Giammattei informó que “se ha instruido a nuestras embajadas para que se vuelvan hogares temporales mientras se avanza en las negociaciones con países y líneas aéreas” (del viejo continente).

“Ayer hubo una reunión entre las autoridades de las cancillerías de Guatemala y el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país de la Unión Europea, y se evaluó la logística para el traslado de 3 mil turistas europeos que se encuentran en el país”, indicó.

“Los connacionales que estaban en Brasil, Costa Rica y Panamá ya se encuentran en Guatemala. Se busca que no menos de 20 guatemaltecos que están en Perú puedan regresar luego de la emergencia del coronavirus en América del Sur.” Alejandro Giammattei

Presidente de Guatemala

El Presidente dijo que existe la posibilidad de que el avión que provenga de España hacia Guatemala a recoger a sus ciudadanos no venga vacío y se aproveche para que nuestros connacionales regresen en ese proceso, añadió. “Tenemos reportados no menos de 11 personas en Europa. Estas acciones se nos están complicando porque no los dejan salir ni por tierra ni por aire. Les hemos pedido a todas estas personas que se aboquen a las embajadas de nuestro país en esos países”, enfatizó.

En México

Asimismo, el Jefe de Estado destacó que en las próximas horas se iniciará el traslado de varios mexicanos al vecino país y se hará por la vía terrestre y aérea. Se aprovechará el traslado para que los guatemaltecos que se encuentran en el vecino país retornen, puntualizó.

Las instrucciones son que cada uno de los embajadores los reciban en las embajadas y les den todas las facilidades posibles, dentro de las limitaciones e incomodidades, pero será mejor que estar en las calles sin tener dinero para enfrentar esta emergencia, detalló.

En Costa Rica

En horas de la tarde de ayer, un grupo de 87 guatemaltecos procedentes del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José, Costa Rica, retornaron a Guatemala con la ayuda del gobierno y de las líneas aéreas. Los connacionales permanecieron varios días en ese país debido a las restricciones por los casos de coronavirus.