PNC decomisa US $30 mil en dos vehículos en ruta al Atlántico

La incautación de US $30 mil realizaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante la madrugada de este sábado, hallados en dos vehículos que circulaban en el kilómetro 73 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Guastatoya, El Progreso.

De acuerdo con la PNC, una denuncia anónima permitió ubicar a los autos que transportaban dicha cantidad de efectivo, de forma ilícita. En el lugar fueron capturadas tres personas, entre ellas dos mujeres.

Personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) llegaron al lugar junto al agente canino K-9 Coffee, quien alertó del ilícito.

“Ante la alerta, los fiscales del Ministerio Público y personal de la Inspectoría General de la PNC llevaron a cabo la verificación de los carros”, detalla el informe.

Capturados

De acuerdo con las autoridades policiales, en el automóvil con placas P-371HCH se localizaron US $20 mil. En dicho vehículo iban Jennifer Magdalena Rodríguez Hancer y Kenia Johana Sagastume Lemus, ambas de 36 años.

En el segundo automóvil, con placas P-414HPM, viajaba Miguel Ángel Ortiz Sajbin, de 32 años, y se hallaron US $10 mil en billetes de US $50 y US $100.

“Al consultarles sobre la procedencia del dinero, los detenidos no dieron respuesta alguna. Las tres personas fueron puestas a disposición del Juzgado correspondiente”, según el reporte de la PNC.