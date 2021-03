PNC continúa apostando por la prevención

En un trabajo conjunto, el tercer Viceministerio de Prevención y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil iniciaron este miércoles los operativos de la campaña Prevención y Sensibilización Vial 2021 a nivel nacional, en el kilómetro 78 de la CA-2, ruta a Siquinalá, Escuintla.

“El fin de estas actividades es fomentar en los conductores el cumplimiento de la Ley de Tránsito y su Reglamento, para prevenir más hechos de tránsito y muertes”, comentó Carlos García Rubio, viceministro de Prevención.

Explicó que el propósito de la campaña es llegar de forma masiva a la población para seguir impartiéndoles charlas sobre el uso adecuado de los dispositivos de seguridad al conducir, lo que ayudará a prevenir hechos de tránsito y muertes que enlutan a las familias guatemaltecas.

Agregó que se siente motivado por la participación de grupos de la sociedad civil en estas campañas de prevención y sensibilización vial, con las cuales se han logrado buenos resultados a nivel nacional.

Primer operativo

Durante este primer operativo se verificó que los conductores llevaran puesto el cinturón de seguridad, que no manejaran bajo efectos de alcohol, que respetaran los límites de velocidad, que no hicieran uso del celular al conducir y que los vehículos no fueran sobrecargados o con las llantas lisas. A los motoristas también se les revisó que cargaran el casco protector.

En los operativos se contó con el apoyo de la Subdirección General de Prevención del Delito, la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, la municipalidad de Siquinalá y la Asociación de Motoristas Voluntarios Unidos por Guatemala.