PNC brinda seguridad a la Caravana del Zorro

Un grupo integrado por mil 200 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) brinda apoyo y resguardo a la 59 Caravana del Zorro, la cual salió esta mañana en peregrinación, de la capital hacia Esquipulas, Chiquimula, para venerar al Cristo Negro.

Durante el recorrido se desplazaron unidades policiales, las cuales brindarán seguridad durante los más de 220 kilómetros, indicó Erick Tórtola de León, subdirector de Prevención del Delito, de la PNC.

Según el funcionario, se instalaron 10 campamentos desde la capital hasta Esquipulas.

“Tenemos a disposición 50 unidades policiales interviniendo en la actividad, así como 25 motocicletas que acompañarán a los más de 35 mil peregrinos que participan en la Caravana”, comentó el comisario.

Durante el recorrido, agentes de la PNC realizan operativos preventivos para recordar a los motoristas la responsabilidad al conducir en sus vehículos de dos ruedas.

En Esquipulas realizan festivales de prevención previo a la llegada de los peregrinos

En Chiquimula se tiene un despliegue de seguridad para las diferentes actividades que realizan los peregrinos motorizados. “Es un plan que fue establecido específicamente para resguardar a los que participan en el recorrido, sin descuidar a los demás ciudadanos”, informo De León.

PNC instala un stand preventivo frente a basílica de Esquipulas, Chiquimula, realizando diversas actividades y a la vez informando a los visitantes nacionales y extranjeros sobre medidas de Prevención.

Como medida de prevención para los motociclistas, la Subdirección realizó un simulacro consistente en inculcar las medidas preventivas elementales, como usar casco, que no se exceda en la velocidad, no tomar bebidas embriagantes y que no más de 2 personas viajen en la unidad.