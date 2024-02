Plan operativo favorecerá el turismo

La más reciente investigación sobre generación de turismo, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), identifica a 15 países puntuales con el potencial de generar visitantes hacia el territorio nacional, cuyos factores fueron analizados en el Estudio de Mercado de Turismo 2023, presentado por la Comisión de Turismo Sostenible de la referida gremial, informó Dagmar Moreno, coordinadora de ese sector.

Los países en detalle son Italia, Alemania, República Dominicana, Brasil, Colombia, Suiza, Francia y Australia, así como Polonia, Bélgica, Portugal, Costa Rica, Canadá, México y Estados Unidos, de cuyos viajeros podría generarse un ingreso de US $325 millones en toda la cadena de valor de la industria sin chimeneas, pues según los datos en cuestión, a diario, un extranjero impacta en la economía nacional con valores por US $75 y US $100.

Socios de la Comisión de Turismo Sostenible de #AGEXPORT participarán para crear alianzas comerciales con empresas turísticas de Europa y así atraer turistas internacionales a Guatemala. #AgexportHOY @fitur_madrid https://t.co/cbTCKyzIBy — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) January 27, 2024

2.6 millones de visitantes no residentes se recibieron en 2023.

Asimismo, el estudio incluyó el desglose de las tendencias para la próxima década, donde se destaca la tecnología transformadora, los mercados emergentes y la sostenibilidad en auge, que según el reporte Booking.com Sustainable Travel, el 74 por ciento de los encuestados expresó su deseo de opciones de viaje más sostenibles.

“Estos resultados indican que es un destino de gran atractivo, con un potencial significativo por explorar en los próximos años, y la recuperación histórica refleja la resiliencia del sector que a pesar de los desafíos, se posiciona nuevamente como uno de los más llamativos y diversos de la región”, sostuvo Moreno.