Oscar Pistorius sale de la cárcel 

María Renee Wong Álvarez disputó recientemente los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde obtuvo la satisfacción de subir al podio y colgarse la medalla de bronce en karate do, en la categoría de -61 kg femenino. A Wong, quien este año se graduó de licenciada en administración de empresas, le correspondió subir al tatami el 4 de noviembre, el mismo día que su compañera de equipo, Bárbara Morales.

Ambas lograron el tercer lugar y sumaron sus preseas para la colección de la delegación nacional. “Gracias por la oportunidad. He practicado esta disciplina alrededor de 17 años. Comencé en un curso de vacaciones y aunque probé con otras áreas como la natación y la música, siempre regresaba al tatami, que era donde me sentía bien”, recordó la atleta.

“Cabe mencionar que mis papás fueron karatecas y me metí en el deporte hasta convertirme en atleta de alto rendimiento, cuando cumplí 12 años”, agregó. “En mi primer torneo Centroamericano y del Caribe no obtuve una medalla y eso me hizo decidirme a que debía volver y ganarla. Siempre mantengo la misma emoción por representar a Guatemala, saber que para estar ahí uno tuvo que ser la mejor del país”, contó Wong, quien cumplió 23 años.

“Nuestro ciclo inició de nuevo en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022. Entonces gané oro en la categoría individual y bronce por equipo femenino. Con ese objetivo logrado sabíamos que teníamos que clasificar para San Salvador y Santiago, para lo cual participamos en febrero, por lo que ese año no tuvimos tiempo para festejos de Navidad, además que estaba preparando mi cierre en la universidad”, expuso.

“Gracias a Dios el trabajo dio sus frutos, porque conseguí bronce en ambas competiciones, algo que se logró en equipo, porque teníamos el apoyo de todos en la Federación”, consideró la atleta. “Esto es algo con lo que uno sueña. Los Juegos Panamericanos son nuestro evento máximo, pues el karate no está en el programa olímpico y el esfuerzo diario está enfocado en llegar hasta allí.

Pero para alcanzar esa meta se necesita ser constante y perseverante”, agregó la entrevistada. “Deseo que este año que comienza haya salud para mi familia y para mí; asimismo, que para Guatemala el panorama sea de igualdad de condiciones y que todos tengamos oportunidad de salir adelante”, agregó. Wong competirá en el circuito mundial de Chipre, en febrero, el certamen Centroamericano y del Caribe, en abril, y el Panamericano mayor, en mayo, y después el Mundial por equipos.