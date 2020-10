O’Connor triunfa en Madonna di Campiglio y Almeida sigue de rosa

A las puertas del comienzo de una nueva temporada en la Liga Concacaf, Antigua GFC se encuentra en la capital de Panamá, donde hoy se enfrentará al Club Atlético Independiente, en el Estadio Rommel Fernández, encuentro que se llevará a cabo a puerta cerrada, por la pandemia del Covid-19.

Los dirigidos por Juan Antonio Torres Servín arribaron a territorio canalero desde el lunes, y ayer por la tarde se acercaron a las instalaciones para el correspondiente reconocimiento de la cancha.

El Independiente juega sus partidos de local en La Chorrera, localizada a 40 kilómetros de la capital de Panamá, aproximadamente a una hora de camino por vía terrestre, sin embargo, por las condiciones imperantes se jugará en el recinto capitalino.

Los antigüeños no viajaron con la mejor moral, después de perder en casa 0-1 con Malacateco; no obstante, el cuadro panameño solo ha acumulado dos partidos de fogueo, toda vez que aún no arranca la Liga en aquel país. Max S. Pérez

Programación

Hoy

18:00 Independiente-Antigua

Mañana

20:00 Motagua-Cremas