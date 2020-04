Nicole Kidman protagonizará y producirá una nueva serie para Amazon

Tras el éxito de Big Little Lies, Nicole Kidman se sumará a otro proyecto televisivo basado en la novela Pretty Things de Janelle Brown, que adaptará en una nueva serie que la actriz protagonizará y producirá para el catálogo de Amazon Prime.

El gigante del comercio electrónico, que también posee su propia plataforma de cine y televisión, se hizo con los derechos de esta obra de ficción en una puja contra otras compañías interesadas en este formato que dirigirá Reed Morano, una de las creadoras de The Handmaid’s Tale.

Curiosamente, y a pesar de que ya cuenta con una adaptación en la pequeña pantalla, la novela Pretty Things no se publicará hasta el 21 de abril.

La trama narra la aventura de “dos mujeres que tratan de superar y recuperar lo perdido tras una gran estafa perpetrada por una personalidad influyente”, informó la editorial Penguin Random House sin dar más detalles del argumento.Se desconoce el papel que interpretará Kidman y el resto del reparto.

Este drama de Amazon es el último proyecto televisivo de Kidman, que ha centrado su carrera en la televisión después de cosechar un gran éxito por su participación en el formato de HBO Big Little Lies, en el que también trabajó Meryl Streep.

Junto al proyecto para Amazon, la actriz está involucrada en otros tres formatos televisivos basados en novelas El primero es You Should Have Known, de Jean Hanff Korelitz, que HBO ha transformado en The Undoing, cuyo estreno está aplazado indefinidamente.

El libro cuenta la historia de una terapeuta felizmente casada y a punto de publicar un libro; a quien todo le va viento en popa, hasta que su marido desaparece sin dejar rastro.

Su segundo encargo es la adaptación para televisión de Nine Perfect Strangers, una obra la misma autora que Big Little Lies, Liane Moriarty.

Además, Kidman es productora ejecutiva de The Expatriates, una serie dramática de Amazon dirigida por Lulu Wang, de The Farewell, y basada en la novela homónima de Janice Y.K. Lee.

*EFE