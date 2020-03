Mujeres que admiro

El rodaje en Nueva Zelanda de la serie de Amazon The Lord of the Rings, que cuenta con el español J. A. Bayona como director y productor ejecutivo y que tiene un presupuesto estimado de US $1 mil millones (Q7 mil 635 millones 985 mil), quedó suspendido desde ayer durante dos semanas debido a la crisis del coronavirus, según la prensa local.

El New Zeland Herald publicó el aviso de suspensión que los productores de la serie enviaron a los 800 integrantes del equipo artístico y técnico, y recoge reacciones de algunos de ellos que señalan que “no hay respuestas claras acerca de cuándo se retomará la producción”.

La nota enviada por la productora GSR Productions pide explícitamente al equipo no presentarse en el set o en el estudio sin el permiso expreso de un supervisor. “Hacemos esto para minimizar el impacto en los recursos e infraestructuras. Es nuestra aportación para reducir la densidad de población en nuestras comunidades y actividades diarias, para así contribuir a disminuir la expansión del virus”, indica.

La suspensión del rodaje es parte de una tendencia global. Grandes estudios, como Disney y Universal, suspendieron temporalmente todas sus producciones. • EFE.