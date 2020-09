MSPAS publica disposiciones para entrar o salir del país vía marítima

A partir de octubre los guatemaltecos que viven en Estados Unidos podrán obtener certificados de nacimiento en nueve consulados, como parte de un plan piloto implementado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y el Registro Nacional de las Personas (Renap).

“El certificado de nacimiento ya se podrá emitir en los consulados, eso significa que vamos a poder trasladarle a la población un servicio que costará US $6 (Q46.20), y ya no tendrán que pagar US $100 o más con intermediarios”, informó Pedro Brolo, titular del Minex.

El plan piloto es resultado de un convenio entre el Renap y el Minex, con el objetivo de ampliar y mejorar los servicios que se ofrecen en los consulados.

El Canciller indicó que la atención a la población migrante es una prioridad para la actual Gobierno y la modernización de los servicios que ofrece la Red Consular es un área sobre la que se realizan los esfuerzos necesarios.

Por su parte el viceministro de Asuntos Migratorios, Eduardo Hernández, explicó que por razones logísticas, el plan piloto se implementó donde ya se emite el Documento Personal de Identificación (DPI), en Chicago, Illinois; Los Ángeles y San Bernardino, California; Phoenix, Arizona; Denver, Colorado; Miami, Florida; Atlanta, Giorgia; Houston, Texas, y Nueva York.