Mintrab verificará pago del aguinaldo

Garantizar el pago del aguinaldo, establecido en el Código de Trabajo, será la finalidad de los operativos que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) realizará en diciembre, para verificar que los patronos cumplan con esta prestación que se otorga el último mes del año.

Esta cartera, por medio de la Dirección Inspección General de Trabajo (DIGT), visitó a no menos de mil 391 empresas para constatar el cumplimiento puntual de la normativa, las que erogaron alrededor de Q271 millones a favor de los trabajadores, dijo el ministro Gabriel Aguilera.

El funcionario manifestó que estas supervisiones se realizarán en dos fases: la primera será en diciembre, ya que en ese mes se hace efectivo el pago de la primera parte del aguinaldo, y la segunda en febrero, ya que la otra mitad se desembolsa en la segunda quincena de enero.

De acuerdo con datos del Mintrab, no menos de 14 empresas fueron sancionadas por no cumplir con la Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo para los Trabajadores de la iniciativa privada, como lo establece el Código de Trabajo. El incumplimiento en el pago de esta bonificación por parte del empleador significará una multa de dos a nueve salarios mínimos para las actividades no agrícolas.

Según el Mintrab, no solo se impondrá la sanción, sino también se buscarán los mecanismos necesarios para que el patrono cumpla con esa obligación.