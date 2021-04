Mingob fortalece capacidades de la PNC

Para mejorar la seguridad, se reclutará a 1 mil 500 nuevos agentes.

Con la finalidad de optimizar la seguridad ciudadana y garantizar la paz en el territorio nacional, la Policía Nacional Civil (PNC) fortalecerá sus capacidades con la integración de no menos de 1 mil 500 nuevos agentes y la capacitación de las fuerzas especiales de las diversas unidades, informó ayer el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Gendri Reyes.

“Este año tenemos contemplado que puedan entrar 1 mil 500 elementos a la Policía Nacional Civil, además de continuar con el fortalecimiento de las diferentes unidades de las fuerzas especiales”, comentó el ministro durante la inauguración del Vigésimo Curso de Especialización del Comando de Operaciones Antinarcóticas (Coan), que se desarrolló en la Escuela de Formación de Oficiales de Policía (Esfop) de la PNC, en la zona 6 capitalina.

“Por años hemos tenido un déficit y ahora queremos que la institución policial esté fortalecida y tenga una línea de mando de alto nivel, tanto en aspectos estratégicos, operativos y tácticos”,

resaltó Reyes.

Durante el inicio del Curso Coan las autoridades informaron que, en los próximos tres meses, 95 agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC participarán en la vigésima edición del curso.

Apoyo

“Como ministro de Gobernación, me es grato contar con hombres y mujeres en las filas de la Policía que estén dispuestos a proteger y servir al país”, dijo. Asimismo, instó a los agentes de la SGAIA, que formarán parte del curso, a no desmayar y no dejarse intimidar por ningún grupo que busque desestabilizar el trabajo que estarán desarrollando.

Por su parte, el viceministro de Antinarcóticos, Fernando Rodas de León, quien también estuvo presente en el acto, resaltó que estas capacitaciones refuerzan el servicio a la población y redoblan el trabajo que desde la PNC se lleva a cabo para combatir el narcotráfico.