Minfin implementa registro en línea de cuentas de depósitos

El tipo de cambio estable, la recuperación en el ingreso de remesas y el incremento del 5.3 % de divisas por exportaciones en el primer semestre fueron resaltados en la presentación del boletín económico de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Fernando Spross, analista de Fundesa, recordó, con base en los datos del Banco de Guatemala, que en lo que va del año el quetzal se ha mantenido frente al dólar estadounidense en un promedio de 7.70 por 1.

Asimismo, Spross se refirió a los US $5 mil 958.9 millones (Q45.8 millardos) en envío de remesas familiares de enero a julio, que sobrepasa en 1.43 % al monto del mismo período de 2019, de US $5 mil 874.7 millones (Q45.2 millardos). En ese sentido, auguró que al final de año estas divisas no mostrarán datos negativos.

En el caso del comercio exterior, al 30 de junio se ha reportado un ingreso de divisas por US $4 mil 196.87 millones (Q32.3 millardos), un incremento de 5.3 % en relación con el mismo lapso del año pasado, por el dinamismo en ventas de productos como el cardamomo, banano, azúcar, así como frutas y sus preparados, remarcó el representante de Fundesa.