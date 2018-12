Mineduc afina detalles para pacto colectivo con maestros

En busca de cumplir su compromiso con la dignificación del magisterio nacional, autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) afinan detalles en el proyecto de Pacto Colectivo de Condiciones Laborales que favorecería a ese sector.

El titular de la cartera, Oscar Hugo López, indicó que se está revisando el proyecto suscrito en febrero con líderes sindicalistas del gremio docente, pues en él se planteaban beneficios para el presente año, pero no pudieron concretarse debido a que el Congreso no aprobó una ampliación presupuestaria solicitada para el efecto.

Un incremento salarial del 5 por ciento para todos los empleados del Mineduc, un bono por profesionalización de Q500 en el primer año de vigencia del acuerdo, solo para los mentores que participen en el Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente, y un aporte general a final de año, por Q2 mil 500, son los privilegios que se establecieron originalmente en el convenio.

El procedimiento

Una vez se culmine con el análisis en este tema, se solicitará el dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas Públicas. Esta opinará sobre las posibilidades financieras del Mineduc para hacer frente al gasto que representaría el Pacto.

A decir del funcionario, esto no representaría problemas, pues el financiamiento del acuerdo está contenido en el techo de gastos aprobado por el Legislativo para 2019, el cual asciende a Q16 mil 522.5 millones, de los cuales no menos de Q1 mil 500 se destinarían a este asunto en particular.

Superada esta etapa se procedería a la firma del convenio, manifestó López, y añadió que la previsión es que esto ocurra antes de que finalice el año.

Esto permitiría enviar el documento al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para su homologación, lo cual daría pie a su entrada en vigencia en 2019, aunque la fecha dependería de los tiempos en que se culminen los procesos.

Un total de 144 mil maestros se beneficiarían con el convenio, según los registros de la cartera educativa.