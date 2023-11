Marco Antonio Solís se reencuentra con los guatemaltecos  

Foto: Cortesía del artista

Hablar de Luis Miguel, para muchos es sinónimo de boleros y romanticismo. Con su nueva gira, el artista ha desatado la locura de sus fanáticos en todo el mundo, y en Guatemala no fue la excepción; a horas del anuncio del concierto, en nuestro país las entradas se agotaron, obligando a abrir una segunda fecha.

Las presentaciones se realizarán el 27 y 28 de enero, respectivamente. Si no conoce la trayectoria del cantante, acá le compartimos una línea de tiempo, en la que se destaca cómo desde 1982 y hasta nuestros días, el llamado Sol de México ha logrado cautivar al público.

1982

Con 12 años, graba su primer disco titulado Un Sol. 1985 A los 15 gana su primer Grammy americano por la canción Me gustas tal como eres, que cantó a dúo con Sheena Easton, y se consagra como el primer cantante hispano más joven en obtener uno.

1988

Graba su sexto álbum Busca una mujer, cuyo primer sencillo, La incondicional, marca un récord histórico en la radio latina, metiéndose siete meses seguidos en el primer lugar de todas las listas de popularidad.

1990

Con el disco 20 Años vende en tan solo una semana más de 600 mil copias. 1991 Es coproductor de su octavo álbum Romance, que alcanza ventas de más de 7 millones de copias internacionalmente y acumula más de 60 discos de platino.

1993

A sus 23 años se convierte en el productor de uno de los discos más icónicos, Aries, con el cual retorna a los géneros de la balada, pop latino y arreglos de música funk.

1994

Sale su segundo trabajo de boleros titulado Segundo Romance, que entró directamente en la lista de los Top 200 mejores de Billboard en el puesto de entrada más alto jamás conseguido por una producción en español hasta ese momento.

Fue invitado a participar en el álbum Duets II de Frank Sinatra, interpretando a dúo la canción Come Fly With Me. También participó en el programa especial de televisión Sinatra: 80 Years My Way.

1997

Es el lanzamiento de Romances, su tercer disco de boleros, producido por él mismo y con la colaboración de Armando Manzanero y del músico, compositor y arreglista argentino Bebu Silvetti.

1999

Sale Amarte es un placer, en el cual colabora desde su fase de producción e interviene como autor y arreglista de varias canciones.

2001-2003

Sale su cuarto álbum de boleros titulado Mis Romances, y realizó una gira con lleno total.

2004

Presentó su primera producción con mariachi México en la piel. Este disco logró vender tan solo en México casi un millón de copias. También sacó al mercado su colección Grandes Éxitos, que fue el primer disco recopilatorio de su carrera.

2006

Sale su disco de clásicos navideños adaptados al español Navidades Luis Miguel.

2008

Lanza Cómplices, cuya creación, nuevamente, estuvo a cargo de Luis Miguel. El trabajo recibió cuatro Discos de Platino por sus 324 mil copias vendidas el día de su lanzamiento y Disco de Diamante por sus más de 400 mil comercializadas.

2010

Saca su nuevo álbum Luis Miguel, el cual siguió con una gira que sería una de las más esperadas de su carrera.

2015

El 13 de septiembre se decreta en la ciudad de Las Vegas el Día de Luis Miguel y recibe el Galardón Diamante de la Asociación Internacional de Prensa, Radio y Televisión.

2017

Anuncia su bioserie autorizada en la plataforma de Netflix para el año siguiente y obtuvo el primer puesto de las series más populares en la plataforma a escala mundial.

2018

Luego de siete años, entrega su segundo ranchero titulado ¡México por siempre! Ese mismo año inicia la gira de 150 conciertos por toda América y España.

2019

Gracias al éxito de su bio serie y su última gira, logró ingresar con canciones y discos pasados a los primeros puestos en las listas de iTunes y Apple Music en: México, Argentina, Chile, Qatar, Burkina Faso.

2021

Pollstar lo nominó como Mejor Cantante Latino de la Década. También se convirtió en el primer mexicano en tener más de 5 mil millones de reproducciones en Spotify, y el videoclip Por debajo de la mesa obtiene más de 100 mil millones de reproducciones en YouTube.

2023-2024

Inició la gira de conciertos 2023- 2024, el 3 de agosto en Buenos Aires, Argentina, que es la que en la actualidad se lleva a cabo y con la que se presentará en Guatemala con dos fechas. Los boletos están a la venta en https://ticketasa.gt/events/luis-miguel/.

Sin duda alguna, una estrella que lleva brillando más de cuatro décadas. Con información de luismigueloficial.com.