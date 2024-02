Magistrados, dispuestos a resolver situación

Por medio de su abogado defensor, los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalados por el Ministerio Público (MP) de cometer delitos se pusieron a disposición de la Justicia para resolver su situación.

César Calderón, representante de Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Vladimir Aguilera y Mynor Franco, presentó en el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal un memorial en nombre de los señalados, luego de que se especuló que los togados se habían entregado. De acuerdo con el letrado, desde el 19 de diciembre de 2023, los funcionarios fueron representados por sus abogados en los tribunales.

Sin embargo, recalcó que la Fiscalía que lleva el caso ha entorpecido el proceso, por lo cual no se había concretado su presencia legal ante la juzgadora Wendy Coloma, a quien recusarán. “Desde hace tiempo habrían resuelto su situación jurídica, pero ante las maniobras del MP no lo han podido hacer. Me he presentado con la fiscal, quien no me ha atendido y no ha recibido testigos de descargo; está cerrada totalmente”, dijo Calderón.

Se llamó al ente investigador para contactar a quien lleva el caso, pero no se obtuvo respuesta. Los magistrados perdieron la inmunidad en diciembre del año pasado por una denuncia de anomalías en la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

No obstante, el representante legal dijo no saber exactamente los delitos hasta el momento, porque no se ha realizado la imputación de cargos. Por su parte, Blanca Alfaro, presidenta del TSE, comentó que los magistrados han mostrado interés en resolver esta situación, pero hay recursos por atender. Agregó que sus compañeros solicitaron una nueva licencia para ausentarse de sus labores, aunque no especificó más al respecto.