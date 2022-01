Loteos en la Patagonia

Ángel García Director Comisión Nacional de Energía Eléctrica [email protected]

Habiendo ya establecido que el desarrollo de la electrificación rural es una función asignada al Estado y no a los agentes del mercado mayorista que ya hemos mencionado y enumerado en otras ocasiones (generadores, transportistas, distribuidores y comercializadores) y que, además, existe la prohibición explícita de trasladar los costos de esta a otros consumidores, según lo estipula el Artículo 61 del Reglamento de la Ley General de Electricidad (RLGE), conviene entonces hacer un breve repaso de lo que significa realmente el mercado mayorista, el cual se define como todas aquellas transacciones entre los agentes ya citados.

Esta definición deja claro y bien establecido que el consumo final no es parte del mercado mayorista; el consumidor realiza la acción de retirar la energía del mercado por medio de los comercializadores en el caso de los Grandes Usuarios y por medio del Distribuidor, en el caso de los usuarios regulados. El Mercado Mayorista satisface las necesidades de los consumidores finales de forma sencilla de entender, que sería entregando el producto mediante las actividades de comercialización y distribución final.

Como en la mayoría de los mercados existentes (por ejemplo, podemos mencionar el de verduras, frutas, automóviles, etc.), el consumidor final no tiene contacto en ningún momento con el productor ni con el transportista sino únicamente con quien le entrega el producto.

Los agentes del mercado mayorista se constituyen en una cadena de valor que es prácticamente estándar para cualquier actividad económica operando como un mercado, en lugar de hacerlo como un monopolio estatal verticalmente integrado.

El Mercado Mayorista satisface las necesidades de los consumidores finales.

Las diferencias principales entre estas dos concepciones se resumen en lo siguiente: a) En un mercado participan múltiples actores compitiendo y colaborando entre sí. El concepto de monopolio estatal implica un actor único.

b) En un mercado, dichos actores toman decisiones en función de la expectativa de rentabilizar sus inversiones por medio de la satisfacción de las necesidades del consumidor final, decisión que toman bajo su propio riesgo y sin comprometer las finanzas del Estado. En un monopolio estatal la decisión se toma en función de la prioridad política y de la disponibilidad económica con que se cuente.

c) En un mercado se invierte si se cuenta con la posibilidad de obtener una rentabilidad. El precio final del producto entregado debe cubrir la totalidad de los costos de operación, de mantenimiento, de inversión así como la rentabilidad esperada. En un monopolio estatal no es prioridad cubrir costos, lo que con frecuencia da lugar a pérdidas financieras limitando la disponibilidad para nuevas inversiones.

En la literal “a” anterior se mencionaron las palabras “competencia” y “colaboración”. La competencia se da principalmente hacia adentro de cada eslabón de la cadena de valor: los generadores compiten entre sí por el mercado a término (contratos) y por el despacho (corto plazo). Los transportistas compiten entre sí para obtener contratos y los comercializadores compiten entre sí por el suministro a grandes usuarios y por la exportación a otros países.

La colaboración se da entre los diferentes eslabones de la cadena indicada ya que cada etapa agrega valor al producto final, asegurándose una adecuada coordinación operativa por medio del Administrador del Mercado Mayorista (AMM).

Dicho lo anterior y siendo que el consumidor final no participa en el Mercado Mayorista, cabe la pregunta: ¿Cuál es el impacto que el Mercado Mayorista ha tenido sobre los consumidores regulados en general y sobre los aún no conectados como clientes potenciales de la electrificación rural en particular? Las respuestas las estaremos desarrollando en próximas entregas.